Yina Calderón confesó que besó a un narrador de Duro contra el mundo

Faltan pocos días para el gran estreno de “Duro contra el mundo”, el entretenido concurso que se estrenará este sábado 20 de agosto a través del Canal RCN y que llenará de alegría a los televidentes al ver a los participantes intentar superar novedosas y dinámicas pruebas para ganarse la insignia de cada capítulo.

Al igual que muchos colombianos, algunos de las celebridades que ya participaron se han mostrado muy emocionados en las redes por el estreno de “Duro contra el mundo”, una de ellas es Yina Calderón a quien veremos en el primer capítulo del programa concurso.

Es por eso que la influenciadora, a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, habló sobre su participación en Duro contra el mundo y hasta invitó a sus seguidores y a los seguidores de las múltiples cuentas falsas que crean los internautas con su nombre, a que repliquen la información que iba a revelar.

Luego Yina Calderón, quien integrará uno de los dos equipos que se enfrentarán este sábado, reveló algo de lo que vivió en la grabación del primer episodio detallando que vivió momentos tensionantes, que se salió de casillas y que le dio un beso a un jurado.

“Bueno y ustedes me van a ayudar a repostear esto, todas mis cuentas falsas, se los voy a pedir, porque este sábado 20 de agosto inicia ‘Duro contra el mundo’, nenes yo hago parte del primer capítulo, viví momentos tensionantes, me salí, mejor dicho, me salí de casillas, le di un beso a un jurado, le casqué a otro jurado, mejor dicho, señores, no se pueden perder este sábado por el Canal RCN, ‘Duro contra el mundo’”, dijo Yina Calderón en sus historias.