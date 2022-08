Sebastián Caicedo rompe el silencio y habla sobre su supuesto nuevo amor

No había pasado ni un mes desde el anunció de divorcio entre los reconocidos actores colombianos Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo, cuando ya se le estaba viendo al hombre con una mujer de manera muy comprometedora.

También te puede interesar: Jessi Uribe enternece las redes con video junto a sus hijos.

Se trata de la modelo paisa Julieth Román y los internautas en las redes no se dieron a esperar con los rumores de romance entre el actor Caicedo y ella. Ahora quien se pronunció respecto al tema fue el mismo protagonista de esta historia y los hizo al medio internacional People en español.

Cuando el periodista le preguntó por esta supuesta nueva relación amorosa, Sebastián sólo contestó: “Sólo puedo decirte que el tiempo de Dios es perfecto. Todo a su debido tiempo”, algo que no desmiente el rumor de la relación, pero tampoco la confirma.

Esto podría significar que aún no es tiempo para él tener una nueva relación, o que todavía no es tiempo para confirmarla en caso de tenerla. Por ahora, no lo sabremos.

¿Por qué se separaron Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos?

Recordemos que fueron muchos los ‘cotilleos’ alrededor de la separación entre Villalobos y Caicedo, pues se dijo que habría sido por infidelidad o incluso por dudas en la sexualidad del actor. No obstante, hace algunas semanas Sebastián aclaró las causas del divorcio.

“Sólo quiero aclararles que nunca fue por una tercera persona, ni mucho menos porque yo sea gay, simplemente como también ella lo expresó la vida nos llevó a rumbos y caminos diferentes donde es mejor decir adiós desde el amor. Ese mismo amor que siempre nos caracterizó”.

No dejes de leer: Mamá de La Segura confiesa qué es lo que más le gusta del novio de su hija.

También te puede interesar leer: Greeicy se maquilla profesionalmente por primera vez desde que tuvo a Kai.