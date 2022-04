Yina Calderón habló sobre la sustancia que consume su mamá

La empresaria de fajas Yina Calderón encendió las plataformas digitales tras hacer una fuerte confesión respecto a una sustancia alucinógena que consume su progenitora, conocida en redes sociales como Merly Ome.

No te pierdas: Yina Calderón ya tendría pareja para la fiesta de Aida Victoria Merlano

Todo comenzó cuando la ex protagonista de novela habilitó la famosa dinámica de preguntas para responder todo tipo de interrogantes planteados por sus seguidores, quienes no perdieron oportunidad para interrogarle sobre temas íntimos, sobre algunos de los escándalos más sonados del momento y por algunos rumores respecto a miembros de su familia, entre esos, si era cierto que su mamá consumía drogas.

Yina Calderón hizo reveladora confesión sobre su mamá, Merly Ome

La también creadora de contenido no se quedó callada frente al interrogante y sin importar que se tratara de su progenitora les habló sin tapujo a sus seguidores, confesando que sí.

"Bebés, la verdad si y no, no es que lo haga constante pero a mí mamá le gusta el tusi", expresó Yina.

Esas palabras fueron suficientes para detonar las plataformas digitales, donde las reacciones de los internautas en posturas divididas no tardaron en llegar, unos, criticando la manera en que expone la intimidad de su familia y sobre todo de su mamá y otros, asegurando que es uno más de sus inventos para ganar popularidad en medios y redes.

"Yo pensé que en la vida no se podía caer más bajo, gas esta vieja!", "Nos sorprende? No nos sorprende", "Prefiero caer en las drogas que en la boca de esta vieja jajajaajaja ni a la mamá le guarda un secreto", "Que eso no se dice ,es su mama sea verdad o no", "eso es otro dew sus inventos para llamar la atención", "Jum que miedo caer en la lengua de esta mujer si tira al agua a la propia mama ahora imagínese" y "o creo que ella lo dice para que siempre hablen de ella la polémica ya la conocen Epa y ella son iguales le encanta que siempre hable de ellas", fueron algunos de los comentarios.

Recordemos que estas no fueron las únicas confesiones hechas por Yina durante su dinámica de preguntas, ya que también opinó severamente sobre la fiesta de matrimonio de Andrea Valdiri y la supuesta polémica con Epa Colombia, por haber llevado a su novia sin ser invitada: "pues la verdad yo pienso que cuando uno hace una fiesta, uno no se puede poner de chichipato ahí, que no, que vaya solo. Nooo, siempre lo invitan a uno más un acompañante y pues ella puede llevar al que se le dé la gana, ¿No?".

Te puede interesar: Yina Calderón revela si prefiere trabajar o que alguien le compre lo que quiera

No dejes de leer: Yina Calderón opinó sobre lo sucedido con Epa Colombia en el matrimonio de Valdiri