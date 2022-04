Yina Calderón opinó sobre lo sucedido con Epa Colombia en el matrimonio de Valdiri

La creadora de contenido y empresaria Yina Calderón se ha caracterizado por ser una de las influenciadoras en hablar abiertamente sobre las diferentes polémicas que surgen entre sus colegas.

En esta ocasión Calderón no pudo evitar hablar sobre lo sucedido el pasado fin de semana con la también empresaria Daneidy Barrera, mejor conocida en el mundo digital como Epa Colombia, en la boda de la influenciadora Andrea Valdiri y el creador de contenido Felipe Saruma.

Y es que, durante la fiesta de esta importante unión, Epa Colombia decidió asistir junto a su actual novia Karol Samantha sin que ella hubiera sido invitada. Esto claramente ocasionó un malestar en Valdiri, quien al parecer le habría llamado la atención a la joven por no seguir con los debidos protocolos.

A través de sus historias de Instagram, en donde acumula más de 600 mil seguidores, la influenciadora decidió habilitar la herramienta de preguntas en la que recibió aquella relacionada a esta gran polémica.

“¿Qué piensas sobre lo de Epa que llevó a la novia a el matrimonio de la Valdiri?, fue la pregunta que la empresaria recibió y a la que respondió que “pues la verdad yo pienso que cuando uno hace una fiesta, uno no se puede poner de chichipato ahí, que no, que vaya solo. Nooo, siempre lo invitan a uno más un acompañante y pues ella puede llevar al que se le dé la gana, ¿No? Porque uno puede llevar a quien se le dé la gana. Entonces yo pienso que pues yo no sé cuál es el show”.

SUS SEGUIDORES NO ESTUVIERON DE ACUERDO

Luego de haber dado su punto de vista sobre esta situación, la influenciadora fue duramente cuestionada por uno de sus seguidores quien le manifestó que si una fiesta tiene protocolos se deben cumplir al pie de la letra o si no, lo mejor es no asistir.

“Si no vas a cumplir con los protocolos no vayas, porque no es tu fiesta y debes respetar”, escribió uno de sus seguidores.

Ante esto, la joven puso como ejemplo la fiesta de cumpleaños que llevará a cabo la también influenciadora Aida Victoria Merlano para hacer un contraste, para ella acertado.

“Nenes a mi Aida Merlano me invitó a la fiesta de cumpleaños de ella, obvio. Y ella puso dos personas, porque uno no va a ir como un pato solo a pararse ahí. Ay quién me saca a bailar o quién no (…) Uno siempre va con una compañía al lado, obvio.

