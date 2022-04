Yina Calderón revela si prefiere trabajar o que alguien le compre lo que quiera

Yina Calderón se encuentra muy activa por estos días en las redes sociales donde ha compartido parte de su viaje que realizó por Cuba, algunas de las cosas que pudo comprar en ese país, el anuncio de que pronto de que estará en la fiesta para celebrar el cumpleaños de Aída Victoria Merlano y recientemente enterneció a sus seguidores con las fotografías de su hermana Juliana Calderón y de su familia cuando eran más jóvenes.

Pero, en medio de esas interacciones con sus seguidores, Yina Calderón realizó una encuesta en la que le pidió a sus miles de fans que opinaran acerca de si preferían trabajar y tener su propio dinero y poder comer lo que quieran o si prefieren no trabajar y vivir con alguien quién les compré de todo pero que quizás eso implique que tengan que tener una relación con alguien que no les gusta.

“¿Ustedes qué opinan?, La plata manda, Yina, de amor no se vive o trabajar y comerme lo que me gusta”, escribió Yina Calderón al realizar la encuesta en sus historias de Instagram.

¿Qué prefiere Yina Calderón?

Pero la propia empresaria decidió dar su propia opinión, afirmando que estaba hablando con su prima y que llegaron a la conclusión de que lo mejor es trabajar, ganar su propio dinero y tener una relación con alguien que realmente le guste y no tener que estar con alguien que le compre todo lo que quiera pero que no le atraiga y le toque buscar excusas para no tener relaciones sexuales con esa persona.

“Porque es que a uno de qué le sirve tener un señor con plata que le compre y que le gaste y uno rogando que no se haga de noche para no tener que cumplir, y uno ‘no amor me duele el estómago, me llegó el periodo, tengo estrés’, alguna mari$&% inventándose, no, no, no, no, en cambio uno se pone a trabajar, se consigue un pelado trabajador, es que el que trabaja consigue, pero se come lo que quiera”, dice Yina Calderón en el video.

Consejo para los hombres

Sin embargo, más adelante Yina Calderón llamó la atención de los hombres, pues según, hoy en día los a los hombres ya no le está gustando trabajar ni tampoco realizar sus propios emprendimientos.

“Muy bonito lo que dice Yina, pero ¿dónde está el trabajador? ¿dónde está el pelado echado pa’ lante? Hombres, señores perdónenme, pero ustedes ya no les gusta trabaja, no les gusta hacer nada, no les gusta emprender.

