Yina Calderón se mostró arrepentida por haber conocido a Andrés Arévalo

La empresaria Yina Calderón decidió sincerarse con sus miles de seguidores en las últimas horas, tras habilitar la famosa dinámica de preguntas donde prometió responder cualquier interrogante que estos tuvieran. Como es habitual en estos casos las preguntas más frecuentes fueron sobre su vida personal que le llegan en sus redes sociales a diario.

Entre ellas, le cuestionaron si había algo de su vida de lo que se arrepintiera a lo que confirmó que sí e hizo una fuerte descripción en la que terminó hablando según muchos, de su pasado novio y ahora modelo de contenido erótico Andrés Arévalo Ome.

Nenes saben yo no me arrepiento de nada porque cada cosa que contruye pero en este momento si me arrepiento de haberme fijado en un novio que tuve hace poco, uno con el que duré como casi dos años, osea yo hubiera sabido la persona que era jamás hubiera puesto mis ojos en el.