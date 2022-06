Yina Calderón fue víctima de robo en Medellín

Yina Calderón fue víctima de robo armado en Medellín, Colombia. Así lo dio a conocer Merly Ome, madre de la influenciadora y empresaria, por medio de sus redes sociales con el fin de informar y advertir a sus seguidores sobre posibles estafas por parte de los delincuentes.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula casi 248 mil seguidores, Merly publicó una serie de videos en los que aparece con los ojos llorosos para dar el triste anuncio, en donde además aclaró que la joven se encontraba bien, pero muy asustada.

“Hola, buenas noches, bueno pues yo acabo de llegar aquí al apartamento y muy triste porque no sé, me llama Yina de Medellín, ella se fue esta mañana a hacer sus vueltas en Medellín, me acaba de llamar llorando. La acaban de robar, iba en su carro con dos amigos. La acaban de robar, le sacan pistola, le roban celular, le roban las cadenas a los muchachos, les robaron papeles, les robaron todo. Que gracias a Dios no pasó nada, pero ella dice que ella mejor dicho presintió tantas cosas”.