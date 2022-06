¿Hicieron las pases? Yina Calderón respondió a video de Lina Tejeiro

La actriz llanera Lina Tejeiro y la empresaria de fajas Yina Calderón tienen una evidente enemistad desde hace varios años, según lo ha dejado saber Yina en diferentes ocasiones, sin embargo, fue hasta poco que tras una serie de indirectas se reiteró la rivalidad entre las socialities, que en medio de burlas personales, emocionales y hasta físicas, se atacaron en redes.

Para sorpresa de muchos, en las últimas horas Tejeiro publicó un video en sus historias de Instagram donde habló al respecto sobre el supuesto origen de su enemistad, del que asegura no acordarse: "ella siempre ha dicho que he sido agrandada, seguramente en algún momento de su vida tuvo un momento incómodo conmigo y quedó supremamente marcada con lo que pasó en aquel entonces, creo que eso la molestó o la incomodó tanto, que si realmente yo les cuento, yo no me acuerdo que eso haya pasado.

Recordemos que según versiones de Yina, en años anteriores se acercó a Lina para pedirle una foto y esta luego de dársela hizo un gesto despectivo, como si tuviera ganas de vomitarse. Desde entonces, la empresaria de fajas no la baja de "agrandada" y "humillativa" por sus comportamientos. Ante esto, Lina Tejeiro le pidió disculpas en su reciente clip y le recordó que fue hace muchos años y las personas evolucionan y cambian.

Yina Calderón reaccionó a las disculpas de Lina Tejeiro

Tras el video de Lina, Yina confesó que aunque no la sigue si lo vio a cuenta de varios de sus seguidores y comenzó contextualizando a muchos de lo que había originado su discordia desde años atrás. Posteriormente, aceptó sus disculpas y reflexionó sobre el cambio que pueden tener las personas.

Tal vez ella si tiene razón, yo estoy muy agradecida porque en los últimos días en mi carrera musical, aunque muchos no creían me está yendo muy muy bien y todo eso me ha hecho reflexionar sobre algo que ella dice y tiene razón y es que yo la estoy juzgando por algo que pasó hace muchos años y puede que de verdad haya cambiado porque hay personas que cambian.

Yina aprovechó el momento para también disculparse con diferentes mujeres del medio con las que también ha tenido conflicto, aclarando que quiere dejar los errores atrás. También envió disculpas específicamente a Lina, por los recientes ataques.

