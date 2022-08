"Fue un fiasco": Yeison Jiménez al revelar cuál fue su peor concierto

Pese a que por estos días Yeison Jiménez se encuentra realizando varias presentaciones, algunas de ellas en Canadá, el cantante popular ha estado muy activo en las rede sociales, donde no solamente muestra algo de lo que está haciendo en el país norteamericano, sino que también ha interactuado mucho con sus seguidores revelándole algunos secretos de su vida.

En esta ocasión, el intérprete de “Ni tengo ni necesito” publicó un video en su cuenta oficial de Instagram en donde el aparece dentro de un vehículo, mientras que un integrante de su equipo de trabajo comienza a realizarle algunas de las preguntas que los seguidores le hicieron bajo la premisa de “Qué prefería él”, con el fin de que lo conozcan un poco más.

La primera pregunta que le hicieron a Yeison fue si él prefería el whisky o el ron, y tal como lo había respondido hace algunos días a través de sus historias, y es que en ese caso prefiere el whisky, asegurando que el ron también le gusta, pero si está acompañado con algo más.

“No, a mí el roncito me gusta, pero acompañado, ron solo, no, no pega, yo creo que el roncito es cómo el disco ‘la que toma ron, le entra el cuento’…”, respondió el artista, cantando un parte de la canción “La que toma ron” de La Sonora Dinamita.