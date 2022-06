‘Confía y te robarán’ Yeison Jiménez habla sobre la tremenda estafa que sufrió

El cantante popular Yeison Jiménez concedió una reveladora entrevista para el podcast Inversionistas al desnudo, en donde se sinceró sobre su vida económica de una forma bastante particular y por supuesto dejó las cuentas claras sobre lo que piensa de la riqueza y otros temas en donde inclusive tocó uno que le dejó como lección no confiar.

En primer lugar, el cantante expresó sin vacilación que es el cantante popular que más tiene riqueza, esa que ha construido poco a poco y que no ha tenido que ventilar por ahí.

Hay algo que la gente no sabe y es el tema que venimos a tocar hoy y es que yo estoy entre los tres hombres más ricos de mi género, solo que yo no me las pico de rico

Esto lo afirmó dejando claro que tener dinero no es algo que le interesa que la gente sepa de él, pero él mismo se dijo a medida que iba empezando a ganar y se repitió que no quería morir pobre y mucho menos pasar necesidades. Por eso el artista empezó a ahorrar con lo que iba logrando gracias a su música.

Pero a la par de todos esos trabajos en los que Yeison buscó salir adelante, hubo algunos en donde al artista tuvo que soportar que lo ‘tumbaran’ como se dice coloquialmente.

Unos momentos de la vida del artista en donde se hizo cada vez más fuerte su frase que repitió varias veces en la entrevista ‘confía y te robarán’ No solo fueron estas sino otras tantas veces en las que Jiménez perdió mucho dinero por tratar de cumplir sus sueños o emprender.

El artista popular relató cómo fuer que pagó 150 millones de pesos por un bar que a la final nunca fue suyo y que sí le dejó pérdidas enormes que le robaron todo menos las ganas de seguirlo intentando.

Dijo el intérprete quien luego se enteró que la persona no era la dueña del sitio, por lo que la estafa fue de frente. Como si esto fuera poco en 2013 dejó un negocio de taxis que tenía para meterse de lleno en un negocio de finca raíz que de nuevo le dejó pérdidas millonarias, en resumidas cuentas, como él lo menciona fue una experiencia desastrosa.

Cuando el cantante pensó que todo lo malo que le había podido pasar ya le había sucedido, pero estaba equivocado y hoy narra cómo el negocio de finca raíz es todo un mar de tiburones en donde el peligro asecha.

En octubre del 2020, en plena pandemia, el artista perdió en 15 días 4.800 millones de pesos en un negocio en el que no solo cayó él sino debido a la inteligencia que le hicieron cayeron 4 personas incluyendo a alguien de su extrema confianza que se dejó embaucar.

Nos hicieron tanta inteligencia para robarnos. Nos pusieron tan bien tendida la red que no solamente caí yo, sino también otras cinco personas que había debajo de mí, y yo no hice el negocio” “Aprendí que el diablo no es como lo pintan. A mí no me llegaron personas armadas en seis camionetas con no sé cuántos revólveres. A mí me llegaron un viejito, de 60 años, y un señor, de 45 años. Y detrás de ellos había 9 personas de una red de estafa de este país muy grande. Ya nos tenían vigilados”