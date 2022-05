Yeison Jiménez y Francy mostraron su enojo por Espinosa Paz

El pasado sábado 21 de mayo, el cantante sinaloense Espinosa Paz, conocido por interpretar canciones como ‘El soltero feliz’, dio un concierto en la ciudad de Pereira, donde sus fanáticos tuvieron la oportunidad de gozar sus éxitos.

Francy, la voz popular de América, fue una de las artistas colombianas que abrió el show del joven cantante, sin embargo, se llevó una sorpresa cuando supo que Espinosa encerró a todos los demás artistas en un camerino, de este modo, no tuvieran contacto con él. El hecho provocó la furia de la exparticipante de MasterChef Celebrity:

Nos han encerrado a todos por allá atrás de la tarima porque el señor iba a pasar y no quería que nadie estuviera allí. Yo solamente quería venir al palco, donde estoy compartiendo con mi familia muy feliz y se portaron muy groseros, puntualizó.

Incluso, en algunos videos se muestra a Francy molesta tras cantar, debido a que los guardias de seguridad no querían dejar que se acercara a su familia, quienes la estaba esperando en el palco.

En el video donde la cantante expresa su molestia, le recomienda a Espinosa Paz que sea más humilde, en especial con las personas que le colaboran, teniendo en cuenta la gran acogida que ostenta en el país.

Pero la polémica no terminó ahí, ya que horas después el también cantante, Yeison Jiménez, replicó la misma información a través de un comentario en internet:

Les tengo una mejor: lo pegaron los artistas de música popular y ahora si lo contratan dicen que no se presenta donde cantemos nosotros. Igual somos el país extranjerista más loco del mundo. Te quiero, mona, escribió el antioqueño.

El mexicano no se ha manifestado con respecto al tema; no obstante, no es un secreto que esta acción no lo deja en los mejores términos con la audiencia colombiana.

Últimamente, los “conflictos” entre los artistas del género popular están siendo altamente populares, ya que Pipe Bueno y Alzate protagonizaron una “escena”, donde supuestamente el ‘rey del chupe’ le debía dinero al protagonista de ‘Te la dedico’.

A pesar que los seguidores de ambos se creyeron la historia, resultó siendo una estrategia comercial para lanzar un tema musical denominado: ‘El Problema’.

A diferencia de lo sucedido con Espinosa Paz, esta situación surgió de la ficción e imaginación.