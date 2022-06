Yeferson Cossio recordó a su padre con conmovedores videos

Desde hace varias semanas los nombres de los creadores de contenido Yeferson Cossio y Jenn Muriel se volvieron a apoderar de las plataformas digitales tras nuevos rumores del fin de su relación, los cuales terminaron siendo ciertos, pues el mismísimo Cossio puso fin a estos al confirmarlo por medio de sus redes sociales.

“Voy a confirmar esto, porque vi en las noticias que ella hace días salió a confirmarlo, no tengo novia hace como un mes, no estamos mal, no nos vemos tampoco, pero hablamos, tenemos hijos, los perros, es lo único que necesitan saber", expresó Cossio en aquella ocasión.

UN RECUERDO MUY ESPECIAL JUNTO A SU PADRE

Aunque el creador de contenido había manifestado que no volvería a hablar del tema, un reciente trino por medio de su cuenta oficial de Twitter confundió una vez más a alguno de los internautas, pues este hacía alusión a una perdida, la cual mucho asociaron a su reciente ruptura con la también influenciadora y modelo.

"Viendo mis fotos del pasado me doy cuenta que antes de yo "tenerlo todo" era cuando realmente lo tenía todo...Todo lo que quería, ya no lo quiero más. Todo lo que creía necesitar, de verdad ya no lo necesito más", tuiteó Cossio.

Sin embargo, estas palabras en realidad estaban relacionadas a la perdida que el artista sufrió años atrás cuando su padre falleció. De hecho, el creador de contenido compartió un par de audiovisuales en los que se le ve compartiendo con su progenitor.

“No me importa cómo haya cambiado mi vida, sigo mirando hacia atrás, a días mejores. De esto hablo cuando digo “viendo mis fotos del pasado me doy cuenta que antes de yo ‘tenerlo todo’ era cuando realmente lo tenía todo”, escribió el instagramer junto al primer videoclip en el que se le ve junto a su hermana Cintia, su sobrino Thiago y su papá.

En el siguiente video, se le pude ver a Yeferson y a su padre untados de pastel mientras que el hombre embarra un pedazo con su saliva para posteriormente ponérselo en la cara al instagramer. Con este audiovisual, Cossio manifestó que si su padre siguiera con vida estaría pronto a celebrar su próximo cumpleaños.

“El mundo nunca volverá a tener un loco hdp tan genial como lo fue papá. El 21 de junio hubiese sido su cumpleaños”, escribió el creador de contenido.

