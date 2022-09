Yeferson Cossio respondió a internauta que lo acusó de fingir intoxicación

El creador de contenido colombiano Yeferson Cossio, quien desde hace varias semanas se encuentra viviendo en Tokio, Japón, preocupó recientemente a sus cientos de seguidores al revelarles que se había intoxicado tras consumir un exótico platillo a base de pez globo.

En el audiovisual, que compartió por medio de sus redes sociales, se puede ver a Yeferson vomitando en un baño y hasta un momento en el que se desmaya. De hecho, Cossio tuvo que ser ingresado en un hospital, en donde le proporcionaron líquidos para la intoxicación, además, dar sangre para los exámenes pertinentes y decirles a los médicos exactamente qué tipo de pescado había consumido.

Una vez fuera de peligro, el influenciador aseguró que el informarse sobre las consecuencias que el consumir este exótico animal podrían traerle lo ayudó a identificar rápidamente que se había intoxicado y que debía ir rápidamente a un hospital en busca de ayuda profesional para que no pasara a mayores.

Ahora, tras revelar esta tenebrosa y muy extrema experiencia, Cossio fue acusado por un internauta de fingir todo solo para ganar visibilidad y dinero. Y, de hecho, lamentó que, a raíz de esto, supuestamente la licencia del chef iba a ser cancelada.

“La mera tramadera pal video ahora que triste para el chef que le quiten su licencia”, escribió en los comentarios el internauta.

Ante esto, Cossio no solo optó por responderle por medio de un largo comentario, sino que, además, grabó una historia de forma sarcástica para referirse a este tipo de acusaciones, para él, sin fundamento.

“Claro campeón, y en el hospital Toranomon de Tokyo s e prestaron para mis payasadas, me atendieron sin síntomas y me hospitalizaron por deporte. Esas son las cosas típicas que hacen en Japón. Lo felicito, muy acertado y coherente su comentario buscando afanada y ridículamente una mentira donde no la hay. Quedó como un súper inteligente desmantelándome”