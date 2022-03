¿Volvieron? Yeferson Cossio comentó fotos de Jenn Muriel y fans se pronuncian

Jenn Muriel y Yeferson Cossio conformaban a una de las parejas más sonadas del mundo del entretenimiento, el contenido que hacían en las redes sociales, los viajes, las bromas y los lujosos regalos que se deban siempre eran tendencia en las redes sociales.

Sin embargo, hace unos días, los nombres de estos dos influenciadores tomaron relevancia, esta vez, por una lamentable noticia para los seguidores, pues Yeferson confesó a través de una publicación que su relación había llegado a su fin.

Estas declaraciones se dieron en medio de una controversial noticia, pues se filtraron unos videos de él junto a Aida Victoria Merlano, donde se ven muy cariñosos y dándose un beso.

Luego de que estos videos se dieran a conocer, tanto Yeferson como Aida se pronunciaron al respecto y mencionaron que no estaban haciendo nada malo, ya que él es un hombre soltero.

Por su parte, Jenn confesó que no está con Yeferson y que esta situación no se trata de marketing ni nada por el estilo. Todo lo contrario, que ella no aceptaría ser parte de un show así.

Pero, nuevamente, Jenn y Yeferson se volvieron tendencia, esta vez, por unos comentarios que él escribió en la más reciente publicación de la influencer.

Aunque, la pareja comentó que llevaba mucho tiempo intentado separarse y que no había sido posible por el gran amor que se tienen; no obstante, muchos seguidores afirman que volvieron a retomar su relación por los románticos mensajes de Cossio.

“Qué guapa”, y una emoji de carita enamorada, son los comentarios que Yeferson hizo en la más reciente galería de imágenes de Jenn, donde la vemos posando muy atractiva.

¿Nunca terminaron? ¿Comentarios de amigos? O ¿Volvieron? Son algunos de los interrogantes que tienen los seguidores; sin embargo, y hasta el momento, ninguno de los dos se ha manifestado al respecto.

