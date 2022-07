Violeta Bergonzi aclaró por qué se ve tan delgada tras su embarazo

La talentosa presentadora Violeta Bergonzi del programa matutino "Buen Día Colombia" decidió salir a aclarar públicamente un tema que la venía afectando bastante durante estas últimas semanas.

Según contó la presentadora varios internautas estuvieron indagándole sobre su aspecto físico y delgadez, llegándole a preguntar si se debía a alguna condición de salud por la que estuviera atravesando.

Ante todos esos comentarios, la presentadora decidió salir a expresar su sentir ante las constantes dudas sobre su apariencia, y a enviar un mensaje de sensibilización y concientización a los internautas.

Violeta fue directa y sincera al expresar que esos constantes ataques y preguntas que recibía en redes, la hacían sentir bastante mal, pues expresó que, ella hace tan solo unos meses acababa de tener a su primer hijo, algo que, muchas personas omitían antes de criticarla, complementando que, ni se llegaban a imaginar por todo lo que tiene que pasar y sufrir una mujer durante la etapa de maternidad.

He recibido muchos mensajes acerca de mi peso post parto… y quiero que sepan (por si no lo saben) que joden mucho a las mujeres que acaban de parir y que están en el proceso de volver a la normalidad…”quedaste como una vaca” “tú bebé te dejó chupada” Podemos estar pasando por una descompensación o problema de tiroides, entre muchas más opciones que no son comer mucho o dejar de comer necesariamente.