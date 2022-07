"Maltrato infantil", Violeta Bergonzi se pronunció sobre los videos de Carlos Feria

La presentadora Violeta Bergonzi se mostró bastante afectada y molesta con los videos de Carlos Feria y Adriana Varcarcel junto a su hija, pues es que, recientemente se desató una polémica en redes sociales por la denuncia de una internauta llamada Vanessa Tejada quien, recopiló varios clips del influencer en donde junto a su esposa le hacían bromas bastante pesadas a su hija.

Vanessa quien, es psicologa de profesión, compartió el video junto a un sentido mensaje en el que expresó que este tipo de conductas no eran normales y menos en la etapa de crecimiento de un niño, pues enfatizó que este tipo de acciones afectarían gravemente su salud mental llegando a desarrollar trastornos psiquiátricos que se verían reflejados en su crecimiento.

Esta publicación logró viralizarce hasta el punto que, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar intercedió y pidió los datos de las personas que aparecían en el video, Asimismo, millones de internautas y múltiples celebridades han dado su opinión al respecto de los videos denunciados.

Por parte de la entidad encargada de la protección de los derechos de los menores de edad en Colombia, inició un investigación para dar con el paradero de los influencers señalados.

Adriana, mamá de la menor y una de las implicadas en la denuncia, recientemente compartió un pantallazo en sus historias en donde se contactó con el ICBF para aclarar lo sucedido.

Me comunico con ustedes para que puedan contactarse con nosotros. Les dejo mi número personal para ponernos en contacto y hablar sobre todo lo que está pasando.

La presentadora de "Buen Día Colombia", quien hace unos meses fue mamá, se mostró bastante molesta con este tema, pues calificó que aparte de ser violencia infantil, era preocupante las personas que consumían ese tipo de contenido, en donde, por tratar de ser virales y ganar seguidores y "likes" hacen cualquier tipo de contenido sin pensar en las repercusiones y el mensaje que están transmitiendo.

Influencers...Así se hace llamar este tipo de gente y ese es el ejemplo que dan, por favor no normalicen este tipo de contenido, porque esto es maltrato infantil, no hay derecho que para crear contenido tengan que agredir a un menor de edad, porque la creatividad no les da para más.