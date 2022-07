Violeta Bergonzi se mostró incomoda ante atrevida pregunta de seguidor

La presentadora Violeta Bergonzi es una de las mujeres más guapas y talentosas de la televisión colombiana, esta mujer de origen frances desde su retorno al programa matutino "Buen Día Colombia" tras su licencia de maternidad no ha parado de encantar y divertir a miles de televidentes.

Recientemente, había sorprendido a sus más de 430.000 seguidores al compartir un divertido video junto al artista de música popular Yeison Jiménez en el que plantaron una dinámica sobre el objeto que por nada del mundo prestarían.

Sin embargo, esta mujer así como tiene un gran humor, también es muy frentera al momento de decir las cosas que no le gustan o que no está de acuerdo, muestra de ello, fue la respuesta que le dio a un seguidor que intentó pasarse de listo en una dinámica de preguntas.

La presentadora quien es bastante activa en redes sociales, decidió hacer una dinámica de preguntas para que sus seguidores interactuaran con ella y tuvieran la posibilidad de preguntarle cosas sobre su vida.

En un principio, la dinámica fue enfocada en el tema de su maternidad y lactancia, pues le empezaron a preguntar por métodos para aumentar la producción de leche en la etapa de lactancia, algo que ella contestó sin ningún problema.

Asimismo, le preguntaron sobre cómo estaba manejando su situación con Alicia, desde que volvió a trabajar, algo que según expresó, ha sido una situación manejable, pero que, igual siempre le da nostalgia.

En la dinámica también fue indagada por la salud de su mamá, quien hace un tiempo estuvo en delicado estado de salud, algo que, según mencionó Violeta ya es tema superado, pues su progenitora se encuentra en buen estado de salud y toda su familia está pendiente de ella.

La dinámica transcurría con total normalidad hasta que, un internauta quiso meterse con la vida sexual de la presentadora, algo que, para ella fue una falta de respeto y que no dudó en responder de forma zagas y tajante.

La pregunta fue acerca de la masturbación, algo que, hizo que el rostro de la presentadora se transformara por completo, y aunque es una mujer que habla con total naturalidad en redes sobre su vida personal, esa pregunta al parecer no venía al caso y menos la dinámica que estaba haciendo.

Yo no entiendo los manes, siempre preguntan eso, no sé cuál es la fijación con ese tema, pero igual voy a contestársela, no puedo dar mucha información sobre el tema porque tengo una vida sexual bastante buena, pero no sé cóntame vos...