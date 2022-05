Valentina Lizcano publica video cantando y su hija se roba la atención

Valentina Lizcano se ha ganado el cariño de sus seguidores gracias a sus consejos de belleza, de alimentación y sobre todas las rutinas de ejercicio que hace, y tras el nacimiento de su hija, Alma, también ha revelado detalles de su etapa como mamá, pero también Valentina Lizcano suele realizar videos de las tendencias de las redes sociales, para divertir a sus fans y en esta ocasión lo hizo para demostrar su talento para cantar, el cual no es tanto como quizás ella piensa que es.

Mira también: Valentina Lizcano mostró los cambios de su figura tras entrar al mundo fit

En un video publicado en su cuenta oficial de Instagram se puede ver a la modelo y presentadora de pie y llevando cargada a su hija Alma y luego sale un letrero que manifiesta que asó cree que ella suena cuando le envía un audio a su esposo.

“Como creo que me oigo cuando le mando una nota de voz a mi esposo”, escribió Valentina en le inicio de su video.

En ese momento comienza a sonar el famoso tema “I will always love you” y Valentina simula que está cantando una de las notas más complicadas igualito a Whitney Houston, sin embargo, parece que no todo es tan perfecto, pues a continuación Valentina Lizcano puso el contraste y reprodujo cómo realmente se escucha el audio cuando lo reproduce, en ese instante comienza una persona cantando ese tema, pero totalmente desafinada.

“Como en realidad me escucho”, escribió la presentadora, agregando que “Les juro que es real”, que así se escucha.

Posteriormente, la modelo y presentadora escribió que para ella lo importante es cantar y creérsela, pero le recomendó a sus fans que mejor canten cuando estén en la ducha

“¿Qué tal un poco de humor? es que amo cantar, pero a veces no sale como yo quiero. Lo importante igual es cantar y creérmela, eso sí, preferiblemente en la ducha”, escribió Valentina Lizcano.

La sorpresiva reacción de Alma

Pero, al momento de ver el video, la que se llevó todo el protagonismo es la hija de Valentina Lizcano ya que cuando la presentadora comienza a grabar, Alma, mira fijamente a su mamá y al celular que ella tiene en las manos de ella y el celular un poco sorprendida, por eso le pidió a sus más de un millón de seguidores que opinaran sobre la cara que hace Alma en el video y por supuesto los internautas aprovecharon el cajón de comentarios para destacar la tierna reacción de la hija de Valentina Lizcano.

Te puede interesar: Valentina Lizcano se sinceró sobre su figura tras fotos en la playa