Valentina Lizcano mostró los cambios de su figura tras entrar al mundo fit

La actriz Valentina Lizcano mostró a sus miles de fanáticos la evolución que ha tenido su figura desde que decidió llevar un estilo de vida saludable.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón y medio de seguidores, la caleña compartió un video en el que mostró los cambios que ha presentado su cuerpo.

En la grabación dio inicio de cuando tenía 30 años de edad, poco antes de haber quedado en embarazo de su primer hijo.

Según detalló allí llevaba dos años de haberse sumergido en el mundo fit.

Una vez pudo volver a sus rutinas de ejercicio y meditación continuó haciéndolo.

“Seguí porque quería buscar el cuerpo ideal, pero también una mente ideal. Un largo camino de aprendizaje y de entender que debía ocuparse más de mis hormonas y metabolismo si quería que mi mente y cuerpo llegaran a donde me lo he propuesto” , agregó.

Siete años volvió a quedar en embarazo de su hija Alma, pero en esta ocasión con un metabolismo muy diferente gracias a la cantidad de años que llevaba con un estilo de vida saludable.

Esto provocó que en sus días de posparto su cuerpo fuera desinflamando y respondiendo de una manera sorprendente, recuperando rápidamente las curvas que tenía antes de quedar en estado de gestación de su pequeña.

“NO HAY SECRETO

Durante años he buscado lo mejor para mí, para mi cuerpo físico y mental y hace más de 3 años encontré la manera de que no sólo se viera bien por fuera, si no que mi metabolismo estuviera joven con una expresión genética poderosa y lo hice de la mano de quienes hoy son mi equipo, yo ya sé los había dicho esto es un combo de alimentación inteligente, de actividad física que sea la que te conecta a ti y la tecnología genética de Farmex que desde hace más de 3 años me acompaña”, confesó en la descripción de la publicación.