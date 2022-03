Valentina Ferrer, pareja de J Balvin, se pronunció por canción de Residente

Desde el mes de octubre de 2021, J Balvin y Residente se posicionaron en las primeras tendencias en las redes sociales por un comentario del reguetonero colombiano días antes de la ceremonia de los Latin Grammy.

Resulta que, el paisa les pidió a sus colegas del género urbano no asistir a este evento, pues según él, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos no valoraba este género musical y no incluía a los reguetoneros en las categorías principales de los galardones.

Luego, Residente publicó un video en su cuenta oficial de Instagram donde le reclamaba a Balvin por su comentario e invitación; de hecho, de ahí salieron los famosos memes y frases, pues René comparó la música del paisa con los perros calientes.

Al parecer hasta ahí había llegado el tema; no obstante, los nombres de estos artistas volvieron a ser tendencia por la más reciente canción de Residente donde le tiró al colombiano.

“Voy a rebajarme con un bobolón que le canta a Sponge Bob y a Pokémon. Josecito no tienes calle por eso tienes los nudillos blanditos, con solo un video entierro a este becerro. Se hace el espiritual vendiendo con su salud mental. Tiene que estar anunciando por Instagram cuanta lana gana"

Hasta el momento son varios los comentarios que ha despertado este tema musical; de hecho, amigos, familia, seguidores y colegas del intérprete de ‘Mi gente’ se han manifestado a través de sus redes sociales y han expresado sus diferentes posturas frente a esta situación.

De hecho, la pareja y madre de su hijo, la modelo argentina Valentina Ferrer, se pronunció a través de su cuenta oficial de Instagram y envío un mensaje de amor.

En tiempos de guerra, odio, incertidumbre y violencia el mundo necesita personas con luz y amor, enfocadas en su propia felicidad. Siempre hay que estar cerca de las personas que construyen desde el amor

Luego, la también empresaria compartió una fotografía junto a J Balvin y escribió: “Amor y cariño para todo el mundo”.

