Ricardo Montaner envió mensaje a J Balvin y Residente

Luego de que el cantante urbano René, más conocido por sus miles de seguidores como Residente, se diera la tarea de anunciar un nuevo tema, pero aclarando que este no saldría en su momento, porque estaba involucrado una persona del género a la que él le había dedicado “par de líneas”. Sin embargo, decidió lanzarlo pese a las aparentes consecuencias que él mismo anunció.

Y como muchos se lo esperaban, estas líneas, o mejor dicho, este nuevo tema del artista fue dedicado al cantante urbano J Balvin, de quien se refirió en diferentes aspectos y que hasta la fecha no se ha manifestado por lo ocurrido.

Todos entramos,todos cabemos,más allá de los gusto y de los colores… “Yo no sé de regueton, ni de rimar señores, yo solo sé que la vida se trata de saber dar honores, al que limpia, al que barre, al que vende flores, al humilde, al patriota , al cartonero pobre.

Pero quienes sí lo hicieron fueron varios artistas, fijando incluso su opinión personal y dando respaldo a René o Balvin. Este fue el caso de Anuel AA y la cantante Ivy Queen, quienes dejaron saber su posición en este enfrentamiento musical.

Pero hubo quien quiso llamar la atención de los dos cantantes y al mismo tiempo fijar posición sobre este hecho. Ricardo Montaner quien manifestó ser amigos y conocerlos a ambos, dejó varios mensajes de reflexión e hizo un llamado a un abrazo y conversación cordial.

En su cuenta de Twitter el artista venezolano dejó ver la forma en la que piensa sobre estos dos intérpretes y envió un claro mensajes.

“El éxito no es culpable de tus sin sabores, ni la rabia es excusa para tus errores, yo te invito residente a un abrazo enorme, a José y a quienes para ti sean inferiores. no me culpes, no me cobres si algún día te encuentro, esto solo es un consejo de este cantante viejo…”.

Ante este mensaje salieron personas a favor y en contra de los cantantes, pues el tema se ha prestado para que muchos saquen conclusiones sobre el artista colombiano y el artista boricua.