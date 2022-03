Residente responde a críticas por hacer mención de la salud mental de J Balvin

El cantante Residente aclaró a sus millones de fanáticos las frases de su tiradera al reguetonero J Balvin sobre su depresión y lo hizo por medio de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, donde tiene más de ocho millones de seguidores y logró más de 70 mil personas conectadas en tiempo real.

“Hay una línea bien fina, no es para jugar con ella y te lo digo yo que me iba a brincar de un edifico a tirarme, yo te puedo hablar de eso, pero saqué la canción como dos años después de que habían ocurrido esos eventos, no la saqué en un momento de dificultad en mi carrera para que la gente tuviera empatía conmigo. Porque una cosa es usarlo para contar una historia, que la gente se atreva a hablar y otra es para vender cosas, ahí no voy con eso” , señaló.

Confesó que tuvo personas allegadas que se quitaron la vida por salud mental.

“La salud mental para mí no es un chiste y por eso mismo cuando hice el tema dije no quiero generar nada de esto cada view (visualización) para estas instituciones (que cuidan la salud) porque no me interesa generar, entonces si tú lo haces con ese tipo de cuidados me parece que está bien, pero cuando lo haces por otras razones es cuando se pone complicado.



No estoy diciendo que alguien que lo padezca no lo diga, pero no usarlo de una manera económica y si lo vas a usar así, dónalo”, dijo.