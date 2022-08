Turistas rechazaron serenata de Yeison Jiménez en Canadá y así reaccionó el cantante

Parece que Yeison Jiménez disfrutó mucho de su corta visita a varias ciudades de Canadá, donde realizó varias presentaciones, pero también tuvo tiempo para conocer varios sitios turísticos de Canadá, uno de ellos las cataratas del Niagara, donde aprovechó su visita para sacarse varias fotografías, grabar videos y hasta ofrecer una serenata a una pareja de turistas, aunque no tuvo el final que esperaba.

En un video publicado en su cuenta oficial de Tik Tok, el cantante popular registró el preciso momento en el que él y sus músicos abordan a los turistas que se están tomando una fotografía y tras saludarlos, Yeison les pregunta que si quieren una serenata, en ese momento muy apenados, la pareja dicen que no, sin embargo Yeison Jiménez, les pregunta ¿por qué no?, y la mujer, intentando cubrir su cara dice “que no le gusta”, aunque se muestra sonriente y mirando al hombre que lo acompaña que simplemente se ríe de la situación.

Yeison Jiménez dio una romántica serenata

Pese a que la pareja de turistas, al parecer española, rechazó la serenata, los músicos siguieron tocando y Yeison Jiménez comenzó a interpretar la romántica canción “Une tu voz a mi voz”, ante la mirada de los turistas que se mostraban sonrojados pero atentos a la serenata, que contó con las voces de los músicos y otros turistas, en el coro.

Al publicar el video, el cantante popular escribió un mensaje en el que, utilizando un popular dicho colombiano, dijo que “al que no quiere sopa”, en este caso serenata, se le dan dos tazas, además le peguntó a sus fieles seguidores si ellos también le rechazarían a él la serenata, como lo hicieron los turistas.

“Al que no quiere sopa, se le dan dos tazas. Ustedes también me rechazarían la serenata??”, escribió Yeison Jiménez a publicar el video.

Por supuesto el video ha sido bien recibido por los seguidores del cantante popular pues en pocas horas ya logró más de un millón de reproducciones, además más de 115 mil likes y cientos de comentarios en los que los fans afirmaron que ellos no hubiesen rechazado una serenata.

"Si supieran que esa cantadita vale 27 mil dólares acá en Colombia! jajajaja", "póngale la firma que esos eran mozos", "En Colombia uno es el patrón pero en otros países no somos nadie", "Así de dura esta la cosa en Colombia, Yeison Jiménez se fue de rebusque a la USA", "muchachos, hoy conocí la envidia", "La gente pensará que luego les va tocar pagar", fueron algunos de los comentarios al video.