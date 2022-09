¡Preocupante! El motivo por el que The Weeknd canceló concierto

El artista canadiense The Weeknd tiene preocupado a sus millones de seguidores debido a que el pasado 3 de septiembre canceló un concierto ante más de 70.000 personas en Los Ángeles, California, tras interpretar cuatro canciones.

Sus fanáticos se vieron sorprendidos al ver que su artista favorito anunciar en pleno concierto que no podía seguir cantando, pues los asistentes quedaron anonados en principio, ya que, este concierto llevaban esperándolo desde el 2020, cuando el artista tuvo que aplazar su presentación por temas de la pandemia que azotó a todo el mundo.

Precisamente, el artista y su equipo llevaban promocionando su gira de conciertos "After Hours" desde principio del 2022, por eso, sus seguidores estaban a la espera del gran espectáculo que siempre ofrece el ganador de cuatro Premios Grammy.

The Weeknd canceló su presentación en Los Ángeles en vivo

El artista se estaba presentando en el SoFi Stadium, pues según expresaron algunos internautas que asistieron al concierto, el artista llegó a cantar cuatro de sus más grandes éxitos "Alone Again", "Gasoline", "Sacrifice" y "How Do I Make You Love Me?".

No obstante, cuanto fue a cantar su quinta canción "Can’t feel my face", el artista en medio de la misma dejó de cantar y se bajó del escenario, dejando a sus más de 70.000 asistentes a la expectativa de que era parte del show e iba a suceder alguna sorpresa.

Sin embargo, tras pasar varios minutos sin saber qué sucedía, el artista volvió a aparecer en la tarima, y la gran sorpresa era que había vuelto para anunciarles a sus miles de fanáticos que no podía continuar el show, pues debía terminarlo porque sentía que había perdido su voz y por lo increíble que pareciera, no podía darles el espectáculo que merecían.

No quiero parar el show, pero realmente no puedo darles el concierto que merecen.

¿Por qué The Weeknd canceló su concierto?

Esto hizo que algunas personas silbaran y demostraran su descontento con el artista, expresando que era un show que venían esperando por más de dos años, sin embargo, el propio artista canadiense, decidió a aclarar lo sucedido a través de su cuenta de Twitter, en donde reveló que desde la primera canción que interpretó en el show, sintió que su voz estaba fallándole.

Mi voz se apagó durante la primera canción y estoy devastado. Lo sentí ir y mi corazón cayó. Mis más profundas disculpas a mis fans aquí. Te prometo que te compensaré con una nueva cita.

Sin embargo, fue enfático en expresar que se sentía devastado tras haber tenido que tomar esa radical decisión y más en un show en vivo, pero agregó que todos esas personas que asistieron a su presentación serían recompensados muy pronto en un nuevo concierto cuando su voz y su salud se lo permitan.

