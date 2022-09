Frank Martínez enternece al ayudar a fan con propuesta de matrimonio

El reconocido humorista y exparticipante de MasterChef Celebrity, Frank Martínez, ha logrado ganarse el corazón de todos los televidentes de Nuestra Tele con su nueva faceta como narrador en el programa número uno de los sábados en la noche, el concurso que ha puesto a los famosos a darse Duro Contra el Mundo.

El antioqueño siempre se ha caracterizado por su personalidad fresca y divertida, por eso, desde el estreno del programa las personas no han parado de divertirse y reírse con sus jocosos comentarios en las diferentes y novedosas pruebas.

Asimismo, en redes, es común ver a diario las divertidas publicaciones del humorista, quien decide en ocasiones compartir profundas reflexiones sobre diferentes situaciones y acontecimientos del día a día, con las que interactua y pone a debatir a sus seguidores, con los que siempre se ha mostrado bastante cercano.

Precisamente, Frank, recientemente compartió un suceso que lo marcó en uno de sus shows en vivo, en donde uno de sus fanáticos decidió pedirle su ayuda para poder proponerle matrimonio a su novia en su tarima.

Aunque sus shows y presentaciones se caracterizan por ser de humor y de risas, una de sus últimas presentaciones tuvo un toque romántico y especial, pues al parecer, con ayuda del comediante, uno de sus seguidores planeó la propuesta soñada de su pareja en uno de los shows del antioqueño.

Precisamente, fue el propio Frank Martínez, quien compartió una instantánea del momento en el que el hombre decidió arrodillarse y pedirle la mano a su pareja, algo que, hizo que cientos de internautas se enternecieran y felicitaran al humorista por ser partícipe de este tipo de iniciativas.

Valiente el que se casa; que bonito eso que dices “muchos somos la felicidad del otro; ojalá me pase, solamente me falta la boleta para entrar al show y el novio; qué emoción, me encanta la cara que hiciste; me parece que esos momentos son íntimos; estuve en el show y fue muy emocionante; todavía quedan personas que creen en el verdadero amor; ¿serás el padrino?; buena táctica para que no digan que no; soldada caída.