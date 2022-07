“Tengo como diez comparendos”: Yina Calderón sobre su camioneta inmovilizada

Hace algunos días Yina Calderón le reveló a sus seguidores que la Policía le inmovilizó su camioneta rosada en Medellín luego de que en una inspección una de las personas que la acompañaban discutió con los agentes y posteriormente ellos le encontraron un arma en el vehículo, sin revelar más detalles del inconveniente.

“Me paró la poli, lo agentes son siempre muy amables conmigo en Medellín y yo nunca tengo queja de la Policía, cumple con su trabajo, el Brian Esteven Villarreal López, más conocido como ustedes ya saben, se le braveó a la Policía entonces me pillaron por ahí un arma, se pegaron de ahí y me la inmovilizaron, esa fue la historia”, detalló Yina Calderón en ese momento.

Sin embargo, parece que la situación con el vehículo de la empresaria se complicó un poco más, pues antes de la celebración de su cumpleaños, Yina Calderón decidió viajar a Medellín para intentar recuperar su camioneta, buscando regresar el mismo día a Bogotá para la celebración de su natalicio, según informó la influenciadora a través de su cuenta oficial de Instagram.

“Estoy por aquí en, dice, Subsecretaría Nacional de Transporte y de Tránsito sacando mi camioneta, a ver si me la entregan hoy, mañana estoy de cumpleaños, 12 de julio cumplimos años, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué me voy a autorregalar?, tengo ganas como de irme de viaje”, dijo Yina Calderón, muy animada.

Pero minutos después, Yina Calderón volvió a subir una historia en sus redes sociales en donde se mostró un poco triste y le reveló a sus miles de seguidores que lamentablemente no le van a entregar la camioneta pues debe pagar varias cosas, además reveló que ella tiene aproximadamente diez comparendos.

“No parce, disque no me la van a entregar que no sé qué, hasta que yo salde no sé qué, tengo como diez comparendos, no, no quiero Happy Birthday en Medellín, amo Medellín, pero quiero ya Bogotá”, detalló la empresaria en Instagram.