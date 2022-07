Inmovilizaron camioneta de Yina Calderón en Medellín; le encontraron un arma

Durante este fin de semana Yina Calderón estuvo trabajando mucho pues estuvo en Expobelleza y además hizo varios toques de guaracha, sin embargo, en medio de sus actividades la empresaria e influenciadora le reveló a sus seguidores que le inmovilizaron su famosa camioneta rosada.

Mientras se preparaba para realizar uno de sus shows en Chía, Cundinamarca, mostrando en sus redes sociales como se prepara para una noche de guaracha, la influenciadora publicó una historia en la que reveló, antes de que se iniciara un escándalo, que a ella le quitaron la camioneta en Medellín.

“Nenes antes de que comience la algarabía, sí, me quitaron la camioneta en Medellín, luego les cuento el por qué, pero esta noche la quiero dedicar a la guaracha y quiero mostrarles un mini reality, en las historias de hoy, de lo que yo vivo antes de un toque”, dijo Yina en una de sus historias.

Sin embargo, sus miles de seguidores en las redes sociales continuaron preguntando por lo sucedido con su camioneta, y más adelante Yina Calderón decidió revelar más detalles.

Según la influenciadora, algunos agentes de la Policía la hicieron parar para una inspección y ella atendió el llamado, sin embargo, una de las personas que la estaban acompañando discutió con los uniformados, así que ellos inspeccionaron la camioneta de Yina y encontraron un arma.

La empresaria aseguró que ella no tuvo ningún problema con las autoridades, de hecho destacó el trabajo de la Policía, pero debido a la discusión de su acompañante, y el hallazgo del arma, los agentes decidieron inmovilizarle el vehículo.

“Bueno, ¿qué pasó con mi camioneta? Esto, me paró la poli, lo agentes son siempre muy amables conmigo en Medellín y yo nunca tengo queja de la Policía, cumple con su trabajo, el Brian Esteven Villarreal López, más conocido como ustedes ya saben, se le braveó a la Policía entonces me pillaron por ahí un arma, se pegaron de ahí y me la inmovilizaron, esa fue la historia”, detalló Yina Calderón.