Tatán Mejía hizo divertida confesión de la final de MasterChef Celebrity 2022

Tatán Mejía es uno de los deportistas colombianos más importantes y queridos de nuestro país, sus múltiples reconocimientos lo han hecho merecedor del cariño de su gente; sin embargo, su contenido digital también ha dado mucho de qué hablar.

Y es que Tatán no solo se caracteriza por ser uno de los mejores en motocross; sino que también, tiene mucha relevancia en las redes sociales por sus videos cómicos con los cuales la gente se siente identificada.

Recientemente, vimos al deportista en una nueva faceta, pues aceptó el reto de estar en la cocina más importante del mundo, la de MasterChef Celebrity. Tatán compartió este gran escenario con artistas como Ramiro Meneses, Tostao, Cristina Campuzano, Estiwar G, entre otros.

En las últimas horas, y a través de sus historias de su cuenta oficial de Instagram, Tatán Mejía les contó a sus seguidores que se encontraba departiendo junto a sus grandes amigos: Variel Sánchez y Jorge Rausch.

Sin embargo, este encuentro se tornó muy gracioso y el deportista terminó hablando sobre algo que nunca antes había comentado, se trata de algo que sucedió durante la final de la más reciente temporada de MasterChef Celebrity.

Voy a hacer una confesión… En todo el reality yo nunca me corté, resulta que en la final nos pusieron 30 minutos para hacer 4 platos cada uno, yo me corté. Y en ese visaje que tiene que ir a enfermería, yo le dije al de sonido: “parce, esparadrapo, yo me tapo y sigo cocinando