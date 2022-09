Las estrategias de Maleja Restrepo para convencer a Tatán fácilmente

La presentadora colombiana Maleja Restrepo conforma junto al motocrocista Tatán Mejía, una de las parejas más sonadas y estables de la farándula nacional, donde constantemente se apoderan de los titulares por sus muestras de amor, contenidos y detalles que giran en torno a sus carreras.

Como muestra de ello, está la más reciente ráfaga de historias que compartió la presentadora de Duro Contra el Mundo en su Feed de Instagram, donde mostró lo que precía una conversación fortuita con Sebastián, sobre su asistencia al concierto de Dua Lipa, en la jornada de este viernes.

"Me hace el favor y me pone esta canción de Dua Lipa"...le dice Maleja a Tatán, demostrando que no se sabe las canciones de ella pero que se muere por verla. a Esto, Tatán le reconoce que aunque no es fanático de los conciertos y mucho menos de ella, va con amor solo por hacerla feliz.

No mi amor, yo conocí a Dua Lipa por un viejito cantando en un concierto en Inglaterra...bueno vamos a conocer a Dua Lipa, la verdad me parece una nota, yo soy malo para los conciertos pero con usted mi amor, hasta el fin del mundo.

Maleja reveló su estrategia para convencer a Tatán Mejía

Tatán continuó pronunciándose sobre el concierto al que irá con su esposa y le recordó que solo lo estaba haciendo y con gusto, por el inmenso amor que siente hacía ella y porque para él lo más importante es verla a ella feliz.

Esto, motivó a que Maleja hiciera pública su estrategia para que su pareja aceptara y cediera a acompañarla a este tipo de eventos sin reparo alguno.

"Amor, pero no sería igual su reacción sin lo que pasó hace media hora", expresó entre risas Maleja, aludiendo que habían tenido "amor" como ella lo llama, a su intimidad, para suavizar las reacciones de su pareja.

Esta confesión, desató la risa y sorpresa en sus millones de seguidores, que rápidamente viralizaron el contenido en diversas páginas de entretenimiento nacional, desatando los comentarios de admiración y risas en su mayoría por la situación y relación tan parchada que tienen.

"Amo a este par", "por más parejas así en el mundo", "me encanta la complicidad de estos dos, el hogar tan parchado que tienen, definitivamente son un hit", "dejo de creer en el amor el día que ellos se dejen que ojalá no pase jajajaj", "ya sabemos que hacer para que igual no nos acompañen" y "hermosos y golosos", fueron algunos de los comentarios.

