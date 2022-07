"Lo que pides vs lo que llega", Tatán Mejía fue víctima de una estafa

El motociclista profesional Tatán Mejía siempre se ha mostrado en redes sociales como una persona fresca y directa con sus seguidores, donde les comparte algunos momentos de su vida personal, profesional y en gran parte videos de humor junto a su esposa Maleja Restrepo o amigos.

El actual participante de MasterChef Celebrity compartió una compleja situación que vivió al comprar por internet, aunque según expresó el mismo motociclista puede parecer graciosa, no lo es, pues al parecer fue estafado al comprar un dispositivo electrónico.

Lo que compró Tatán Mejía vs lo que le llegó

En sus historias de Instagram en donde posee más de dos millones de seguidores, el deportista empezó contando que hace un tiempo se le había dañado su tablet, pues esta se le había caído y posteriormente roto la pantalla, por lo que decidió tomar la decisión de buscar una nueva por internet.

Se me cayó mi tablet hace un tiempo, se le dañó la pantalla y ya no me estaba funcionando, entonces decidí comprar una nueva por internet.