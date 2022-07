¿Cómo se preparó Tatán Mejía para MasterChef Celebrity?

MasterChef Celebrity está en su etapa final, el próximo domingo 11 de julio toda Colombia conocerá al mejor cocinero de esta temporada, en la que Cristina Campuzano, Tatán Mejía, Carlos Báez, Chicho Arias y Ramiro Meneses tendrán que demostrar todo lo aprendido durante estos más de cuatro meses de competencia.

Aunque dentro de la competencia los participantes se instruyen, estudian y asisten a diferentes talleres y clases de cocina donde van adquiriendo nuevas ideas y técnicas, más lo que aprenden junto a los tres grandes chefs del programa (Jorge, Nico y Chris).

Hay algunos de ellos que buscan la forma de prepararse y complementar su formación gastronómica para lograr consolidarse como los mejores dentro del programa de cocina más famoso del mundo.

El deportista profesional Tatán Mejía en varias ocasiones ha confesado que él había aceptado el reto de MasterChef porque se sentía preparado para vivirlo a su manera, donde demostraría que, con disciplina, esfuerzo y dedicación podía convertirse en el mejor cocinero.

¿Qué experiencia le ha dejado MCC a Tatán Mejía?

Sebastián decidió hacer una dinámica de preguntas desde la cuenta oficial de su pareja, la presentadora Maleja Restrepo, en la que sus seguidores podían preguntar de forma libre cualquier duda o inquietud sobre MasterChef, algo que no iba a pasar por desapercibido ante los internautas.

Una de las primeras preguntas publicadas dentro de las historias fue: ¿Qué fue lo mejor que le dejó el reality de cocina?, a lo que Tatán respondió de forma sencilla y natural.

Con toda sinceridad, MasterChef me deja como enseñanza disfrutar de todos los procesos sin importar los resultados.

"Tatán Mejía antes de MasterChef no prendía ni una cafetera"

Dentro de la dinámica llegó una afirmación de un internauta en la que expresaba que se sentía orgulloso de ver el gran proceso de Tatán en la cocina, donde expresó que, hace un tiempo la presentadora había expuesto que su pareja no era tan buena para temas de cocina.

Por eso, Maleja aprovechó para confesar lo increíble que era para todos ver el gran avance de él en la cocina, pues, bromeó que antes de ingresar al reality no era tan hábil para temas de cocina, poniendo de ejemplo que no prendía ni una cafetera, algo que al parecer no es mentira, ya que, Sebastián expresó en el video que aún sigue sin saber hacerlo.

Cómo se preparó Tatán Mejía para asumir el reto de MasterChef Celebrity

El deportista fue indagado sobre su preparación gastronómica durante el reality en donde siempre se ha destacado por su gran creatividad al momento de cocinar y presentar exquisitos platos.

En esta pregunta Maleja tomó la vocería para explicar que este reality había sido todo un proceso para Sebastián en el que estuvo acompañado principalmente por ella y por otros amigos expertos en cocina.

Muchas personas hemos contribuido al proceso de Sebas, y lo digo con orgullo, unas de esas personas fueron los reconocidos chefs the kitchen brothers, con quienes nos veíamos acá o en su apartamento para hacer diferentes recetas y siempre fueron muy firmes en este camino.

Sebastián agregó y citó a varios expertos de gastronomía que fueron participes de su proyecto, sin embargo, afirmó que hubo una persona en especial que más lo apoyó y estuvo con él en todo el camino, Maleja, a quien agradeció y le reconoció por ser siempre su compañera y apoyo.

