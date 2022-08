Stephanie Ruiz se vengó de Mateo Carvajal y lo hizo pasar pena

Hace pocas horas el creador de contenido y deportista profesional Mateo Carvajal llevó a cabo una osada dinámica en la que reveló varias verdades sobre su actual pareja Stephanie Ruíz, y aunque desde su punto de vista no estaba sacando a la luz nada grave, la joven se vengó y contraatacó al realizar la misma actividad por medio de sus redes sociales en la que reveló un secreto del instagramer.

Recordemos que Carvajal manifestó por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula cerca de cuatro millones y medio de seguidores, que realizaría una nueva actividad a la que nombró “Verdades de la flaca”, es decir, información que se desconoce hasta el momento de la hermosa joven.

Al enterarse de que su novio estaba llevando a cabo esta actividad, Stephanie decidió contraatacar y entró en el mismo juego para enseñar un secreto del deportista que solo ella conoce por ser su pareja. Y es que resulta que, según reveló la joven, Mateo Carvajal no suele usar ropa interior y cunado lo hace, esta suele estar rota y vieja.

“Una de las verdades de Mateo es que a veces de la nada aparece sin calzoncillos, o sea, no se pone calzoncillos, pero la otra es mucho mejor, ahí les va; ustedes lo ven muy lindo ahí, pero hay una cosa que ustedes no saben de Mateo (tiene los calzoncillos rotos) y eso que casi no tiene (nalgas)”, explicó la joven mientras se arreglaba para encontrarse con Mateo.