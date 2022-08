Mateo Carvajal reveló varias verdades de su novia Stephanie

El creador de contenido y deportista profesional Mateo Carvajal se ha ido abriendo paso en el mundo digital con sus diferentes videos en los que realiza no solo retos físicos, sino también por divertidas dinámicas en las que últimamente incluye a su novia Stephanie Ruíz.

Te puede interesar: Mateo Carvajal brinda recomendaciones sobre el contenido digital

La más reciente de ellas, una dinámica en la que el influenciador revelará abiertamente varias verdades, desde su percepción, sobre su actual pareja.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula cerca de cuatro millones y medio de seguidores, el instagramer compartió esta nueva actividad a la que nombró “Verdades de la flaca”, es decir, información que se desconoce hasta el momento de la hermosa joven.

MATEO CARVAJAL DEJÓ EN EVIDENCIA A STEPHANIE RUÍZ

El creador de contenido manifestó que durante esta nueva dinámica sacaría a la luz varios detalles sobre Stephanie que solo él conoce.

“Señores, hoy voy a hacer una actividad que se llama ‘Verdades de la Flaca’ o ‘Verdades de mi novia’ para que de pronto no suene tan duro y de pronto ella no se vaya a subir de revoluciones (y me haga reclamos) Vamos a conocerla un poquito mejor desde mi versión, desde mi perspectiva. Te amo”.

La primera verdad estuvo relacionada a un detalle que ya hemos podido ver en diversas ocasiones y es que Stephanie siempre saca a relucir que Mateo revisa su celular. Sin embargo, el joven aclaró en esta ocasión que eso no era así.

“Como yo conozco a la flaca, ella me va a tirar y me va a decir que yo le cojo y le reviso le celular, pero no lo que pasa es que cuando a ella le suena la alarma yo entro a desactivarla y se me mete a WhatsApp y a Instagram. Entonces yo conozco todos los mensajes que le llegan”.

Otra de las verdades estuvo enfocada a las veces en que la joven le ha prestado su automóvil y es que, aunque este puede ser un lindo gesto, siempre hay una razón detrás: al parecer Stephanie solo se lo presta si este ya no tiene gasolina, para que Mateo se lo recargue.

“Verdades de la flaca: Ella siempre es muy amable con su carro. Me dice, no, cógelo cuando lo necesitas y cuando es insistente en prestármelo es porque no tiene gasolina y necesita yo se lo tanquee. Es algo que suele hacer, igualmente muchas gracias pues, muy colaboradora”.

No dejes de leer: Mateo Carvajal mostró las técnicas con las que seduce a su novia