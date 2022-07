Epa Colombia le responde a sus críticos "siento que yo soy la mejor”

Por estos días, Epa Colombia ha sido señalada por varios internautas de que supuestamente está en quiebra, debido al cierre de una de sus cuentas de Instagram y a la promoción de sus productos de belleza en cuentas de otros influenciadores como Yeferson Cossio, sin embargo, la semana pasada mostró parte de su nueva casa, afirmando que la compró con lo que gana por las keratinas.

Por estos días la influenciadora se encuentra en la feria Expobelleza, mostrando sus keratinas y a través de sus historias de Instagram, Daneidy Barrera, nombre real de Epa Colombia, nuevamente salió a responderle a las personas que afirman que su empresa está en quiebra.

En el video, Epa Colombia aparece, al parecer en la habitación de un hotel y comienza a hablar con sus seguidores y comenzó diciendo que ella no se va a poner a pelear más con las personas que la llaman fracasada, pues las cuentas que le da su contadora muestra que ella es todo lo contrario, además afirmó que ella es la que más vende e invitó a sus hater a que en vez de estar criticándola, compren sus productos y la ayuden a crecer.

“¿Para qué ponerme a pelear?, yo me pregunto ¿para qué ponerme a pelear?, si yo soy la que más vendo, si yo soy la que mas distribuidores tengo, miren usted puede decir que yo soy fracasada, es que en contabilidad no me dicen eso, tú por qué mejor no me apoyas, compras mi producto, lo utilizas, me recomiendas, me ayudas a crecer e inviertes, emprendes, ayudas a superarte amiga, me permites seguir avanzando en mi vida, espiritual, sentimental, material, amor la gente para juzgar sí es buena, amor, ay amiga linda yo te tengo la mejor keratina del mercado, es que no hay ninguna otra como la mía, siento que yo soy la mejor”, dijo Epa Colombia en el video.