Epa Colombia anuncia que se compró una nueva casa gracias a las keratinas

Pese a que hay rumores de que el negocio de Epa Colombia no va nada bien debido a que le bloquearon una cuenta de Instagram, además de haber recurrido al influenciador Yeferson Cossio para promocionar sus productos, la empresaria aclaró que ella continúa vendiendo sus productos y que le está yendo muy bien.

A través de sus historias de Instagram, Daneidy Barrera, nombre real de Epa Colombia, aclaró que es verdad que le bloquearon una de sus cuentas de Instagram, sin embargo, ya está haciendo lo posible por recuperarla, además insinuó que la razón por la que su cuenta fue bloqueada es porque alguien pagó para que la bloquearan.

“Que la gente dice que yo fracasé, que la publicidad de Yeferson Cossio no da, mor, ‘que no estoy vendiendo, solo porque perdí una cuenta de Instagram, no la perdí, la voy a recuperar para todas esas personas que pagaron para bloqueármela y eliminármela, yo sé que muy pronto Dios me la va a dar, porque Dios siempre me está respaldando”, dijo Epa Colombia en el video.