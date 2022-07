Epa Colombia confesó que su familia la juzgaba por sus preferencias sexuales

Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, ha estado muy activa este fin de semana debido a las actividades que había en diferentes lugares para celebrar el Día del orgullo LGBTQ+ Y ella participó en el desfile que se llevó a cabo en Medellín, donde regaló algunos de sus productos de belleza y también bebidas alcohólicas, desde una carroza.

Pero luego de haber hecho parte de las diferentes actividades, Epa Colombia se dispuso a descansar, pero antes de hacerlo habló con sus millones de seguidores en las redes sociales, acerca de lo que ella tuvo que vivir cuando era más joven y expresaba sus preferencias sexuales.

En una de sus historias de Instagram, Epa Colombia hizo un pequeño balance de lo que fue su participación en la marcha y luego dio un mensaje acerca de la felicidad afirmando que esta se puede encontrar en cualquier persona y que el único que puede juzgar a las personas es Dios, además agradeció a sus fanáticos, por el apoyo que le han brindado.

“Amor como me viste en la marcha yo siento que la di un montón, yo siento que la felicidad no importa si está en un hombre, en una mujer en un trans, lo importante es que tú seas feliz, el único que puede juzgarte es Dios en tu vida yo me siento agradecida, amiga, porque me haz apoyado un montón”, dice Epa Colombia en el video.