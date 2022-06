Sebastián Carvajal enloqueció a sus fanáticas posando bajo la ducha

Sebastián Carvajal es uno de esos galanes que cada vez tiene más seguidores que se mueren por él y es que no es para menos, ya que cada ocasión en la que que pone un posteo en su cuenta de Instagram los números no mienten y los comentarios tampoco.

En su más reciente publicación en su cuenta de Instagram, las fanáticas no dudaron en comentar lo guapo que está por estos días y lo juicioso que sin duda está con el ejercicio ya que conserva un físico envidiable.

En la postal se puede ver al actor ni más ni menos que bajo la ducha mostrando sus esculpidos pectorales y sus trabajados abdominales.

Con tan sólo una pantaloneta Carvajal mostró que está más enfocado que nunca y como era de esperarse sus seguidoras le dejaron piropos y halagos por su cuerpazo como es costumbre. De hecho, el artista entrena siempre de forma rigurosa y muy fuerte para lograr esos resultados que muchas admiran en sus redes sociales, una ventana que él abre para que muchos estén más cerca de su día a día.

La pareja de Sebastián Carvajal que muestra con orgullo a su galán

Jonna Kui, así es el nombre de la mujer de Finlandia que se robó el corazón de Sebastián Carvajal, la joven sin duda ha dejado en redes apartes de sus momentos llenos de romanticismo con el artista colombiano quien está más que feliz con su idilio amoroso.

En varias fotografías ya se les ve disfrutando de varios planes que antes sólo hacía Carvajal, inclusive en algunas publicaciones se puede ver cómo comparten con los amigos del actor como el guapo Raúl Ocampo.

El actor pasa por el momento más pleno de su vida, ya que ahora que tiene una linda compañera de vida, se prepara para un proyecto bello y muy cool que está grabando en los estudios de RCN y que seguramente pronto compartirá con sus fans.

Vale la pena aclarar que Sebastián no deja de ser todo un galán para sus fans a pesar de no salir por este momento en la pantalla del Canal RCN, aun así posando con poca ropa el artista enamora y rompe corazones ya que no está soltero como muchas quisieran que estuviera.

