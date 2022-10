Sebastián Caicedo contestó a personas que critican una parte de su rostro

El caleño Sebastián Caicedo goza de un gran reconocimiento en Colombia por sus recordados papeles en producciones como "Pandillas, guerra y paz"; "Los Reyes" y "Francisco el Matemático", sin embargo, en los últimos años en los últimos años el actor ha decidido llevar su carrera artística a México y Estados Unidos.

De igual modo, el actor causó bastante furor en los últimos meses y fue portada de diferentes medios digitales tras oficializar su separación de la reconocida actriz Carmen Villalobos, tras más de 10 años de relación y tres de matrimonio, sin embargo, este capítulo en sus vidas parece haber quedado cerrado por completo.

Tras todo este revuelo, el actor, ha seguido su vida y sus proyectos personales, los cuales comparte en ocasiones en redes sociales, en donde en el último tiempo se ha mostrado bastante activo.

Precisamente, el actor decidió salir a pronunciarse sobre un tema que venía afectándolo con respecto a un aspecto físico de su rostro, el cual, aparentemente era bastante indagado por sus seguidores.

Aunque parezca algo que, no es para tanto, el actor decidió hacer un video en su cuenta oficial de Instagram para aclarar el tema, pues, expresó que en repetidas ocasiones varios seguidores le habían expresado que cuando alzaba la cabeza se le veía un objeto dentro de ellas.

Ustedes que me conocen, saben que no me gusta a veces hablar de ciertos temas o contenido que no va con mi esencia, pero esto lo voy a aclarar porque son muchísimos los comentarios que me han llegado sobre mis fosas nasales.