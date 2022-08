Sebastián Caicedo estaría disfrutando de romántico viaje con su nuevo amor

Hace varias semanas, la pareja que conformaban Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos, anunciaron que todo había terminado y pedían no volver esta situación en más preguntas de las que no habría más respuestas.

Sin embargo, en redes sociales más de uno empezó a especular, y por eso, en su momento, Sebastián Caicedo decidió aparecer y aclarar que ninguna de las razones que decían sobre él, eran los motivos por los que la relación llegó a su fin.

“Sólo quiero aclararles que nunca fue por una tercera persona, ni mucho menos porque yo sea gay, simplemente como también ella lo expresó la vida nos llevó a rumbos y caminos diferentes donde es mejor decir adiós desde el amor. Ese mismo amor que siempre nos caracterizó”, expresó en su momento el actor en sus redes sociales.

Pero en los últimos días se han filtrado varias imágenes y videos donde se le puede ver al actor muy romántico y feliz con una joven, que en su momento no se sabían quién podría ser, pero luego se conoció que se trataba de la modelo Julieth Román. Con ella se vio con un restaurante, y también con lo que sería un concierto.

Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos ha manifestado nada sobre este tema y han dejado que circule información y que sean los usuarios de las redes sociales los que hagan comentarios sobre esta posible relación.

Y a esto se le suma, que hace pocos días, Sebastián Caicedo y Julieth Román se dejaron ver en el mismo destino, la ciudad de Miami en los Estados Unidos, pero no juntos. Sin embargo, han sido los usuarios de las redes sociales quienes han unido las imágenes y comentan que ellos podían estar disfrutando juntos de esta gran ciudad.

¿Pistas y más pistas?

Lo cierto es que ella se dejó ver dando los buenos días desde un lujoso hotel, con una gran vista de la ciudad, mientras que él se dejó ver en una de las calles de la ciudad disfrutando de sus paisajes. Y aunque en ningún momento se dejaron ver juntos, los seguidores de ambos no descartan que lo estén.

Mientras, más de uno está a la espera de lo que ambos puedan decir, pero lo cierto es que no se tienen más detalles de ellos juntos en la ciudad, pero quienes los siguen en redes no creen en las casualidades. Mientras que otros han aprovechado para dejar su opinión y asegurar y defender a Carmen Villalobos por esta situación, pues a muchos no les parece la pareja que puedan conformar Julieth Román y Sebastián Caicedo.