¿Reconciliación? Sebas Villalobos y su ex María Laura Quintero juntos en Miami

Hace unos días el joven creador de contenidos Sebas Villalobos sorprendió a sus 11 millones de seguidores en la red social de Instagram al publicar un extenso mensaje dedicado a Camila Santamaría, la modelo con la que llevaba saliendo casi dos años.

Con sus palabras, Sebas dejó claro que la relación llegó a su fin, agradeció a Camila por todos los momentos vividos y le deseó éxitos para su vida y proyectos. “Sólo tengo palabras de agradecimiento para ti”, así inició Sebastián el mensaje dedicado a Camila.

“…entiendo que hoy, por razones diferentes al amor, nos separamos y dejamos que la energía corra y nos cuente qué es lo que viene a nuestras vidas… Aquí estaré desde la distancia viéndote crecer, superarte y cumplir todos esos sueños que me decías que querías lograr, y estaré celebrando el verte realizándolos”, fueron algunas de las palabras con las que Sebastián recogió más de 200 mil likes.

Sebas y María Laura Quintero juntos en Miami

Aunque no se conocen las razones por las que la joven pareja decidió no seguir con su amor, tras el mensaje de Sebas, se conocieron unas imágenes que demostrarían que el influenciador habría estado en un mismo evento junto a su ex, la actriz María Laura Quintero, unos días antes de hacer pública su soltería.

Ahora que se divulgaron estas imágenes de María Laura y Sebas en la entrega de reconocimientos que realizó la organización de Colombia Trade Expo International a finales de septiembre en Miami, en las redes fue inevitable recordar la relación que sostuvieron Sebas y la actriz.

Además, hay quienes se preguntan si hay posibilidades de una reconciliación o si simplemente se tienen un gran cariño y son buenos amigos.

En las fotografías que publicó Lina Cáceres, una reconocida gerente de talentos, se pueden leer comentarios como “que guapos se ven”, “Sebas está alado de su ex JAJA”, “Que lindos ver a sebas y María como buenos amigos”, “Esos no son los ex novios?”, “Hermosos mi Sebastián Villalobos”.

Recordemos que antes de Camila Santamaría, Sebas y María Laura sostuvieron una relación amorosa durante más de dos años y con sus muestras de cariño tenían encantados a miles en las redes sociales y eran vistos como una de las parejas más estables de la farándula nacional. Por lo anterior, cuando Sebas y María Laura anunciaron el fin de su relación, muchos se sorprendieron y entristecieron con la noticia.