Sebastián Villalobos sorprende con lanzamiento de canción

En su cuenta de Instagram con más de 11 millones de seguidores, el influencer colombiano, Sebastián Villalobos, hizo un anunció que emocionó bastante a sus fans, pues incursionó en el mundo de la música con una canción con ritmos bastante urbanos.

Este creador de contenido, quien recientemente fue víctima de un millonario hurto, explicó todo por lo que ha pasado en los últimos años para llegar a este resultado y lo hizo escribiendo en la descripción de su post:

“Siempre después de la tormenta viene la calma. pasé un 2020 donde tuve que p a u s a r muchas cosas de mi vida, para poder s a n a r los pedazos que ni siquiera sabía que estaban rotos. pasé un 2021 intentando volver a mí y r e c o n o c e r m e poniendo esos pedazos donde pertenecían y confrontando los demonios de la ansiedad y la depresión” explicó el reconocido influencer.

Además, Sebastián explicó quién lo apoyó en este lanzamiento y les dijo a sus seguidores que estuvieran muy atentos a la hora que anunció para que lo apoyen de la mejor forma.

“Hoy 2022, tomo la decisión de r e g r e s a r a lo que me conecta, lo que me hace vibrar, lo que me pone a soñar y ver estrellas, venimos con todo, más fuertes que nunca, con Dios y el universo de la mano. ¡¡Soy el más feliz de anunciarles que hoy a medianoche sale este tema junto a @se7enmusica gracias por la invitación bro, y aunque no sale como parte de mi proyecto, viene con el inicio de lo que será vídeo y canción disponible en todas las plataformas digitales a partir de esa hora, guarden el recordatorio!!”