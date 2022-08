Sara Uribe no aguantó más y envió duro mensaje quienes no valoran su trabajo

Sara Uribe es una de las presentadoras y modelos más activa en la televisión, gracias a eso ha construido un nombre, no solo en la televisión y en la radio, sino que ahora también en sus redes sociales, sin embargo, la paisa se mostró un poco enojada al revelarle a sus fans las cosas que la dejan fría.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Sara Uribe le reveeló a sus casi siete millones de seguidores que hay una cosa que la deja fría y es el irrespeto a su trabajo, poniendo como ejemplo a emprendimientos que cuando están empezando buscan el apoyo de Sara y que cuando han crecido le envían productos buscando que ella les haga publicidad gratuita en sus redes sociales y les pidió a esas empresas que valoren su trabajo.

“¿Saben a mi qué me deja fría? ¿que uno ayude a crecer a muchas marcas, ¿cierto?, entonces uno, parce, qué chimba ver tu emprendimiento, qué nota cómo has crecido, contá conmigo, no sé qué, no sé cuantas y que cuando sean como todos grandes son como ‘pues, o sea, te voy a mandar ahí algo para que me lo postees cuando podás’, y uno es como que ¿a ver y entonces?, pues mar$#” también es mi trabajo, varólenlo”, dijo Sara Uribe.

Sin embargo, parece que esto no le pasa solo con los emprendimientos en general, sino también con los de personas muy cercanas, incluyendo su familia, pues la modelo de 31 años dijo que pese a que ella ha trabajado por mucho tiempo para construir su nombre la critican por supuestamente no ayudar a montar negocios a las personas cercanas.

“Otra cosa que también me deja muy fría, la familia, la familia, uno se mata toda la hijuemadre vida construyendo un nombre, que no sé qué, escándalo tras escándalo, párese, siga, vea, que no sé cuántas, que tin, que tales, y después ‘e’ ave María, esa Sara no ayuda es a nada, no me ayuda, no monta ni una empanada”, agregó.