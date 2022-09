Santiago Alarcón habla de su supuesto hijo y pide que dejen en paz a Shakira

Santiago Alarcón habló nuevamente en las redes sociales acerca de la denuncia que realizó hace algunos días contra un hombre que desde hace cuatro años lo ha acosado a través de redes sociales y también en el camerino de un teatro, al punto de que el talentoso actor manifestó temer por su seguridad y la de su familia así que pasó el caso a las autoridades.

Al igual que en el primer video, Santiago Alarcón dio detalles de la tutela que interpuso el hombre que afirma que él es hijo del actor, que supuestamente él lo abandonó en 1992 cuando, Santiago tenía 13 años de edad y que su mamá supuestamente es Shakira y que ahora el hombre le está pidiendo más de ochocientos millones de pesos.

“Resulta que él asegura que su papá biológico, como él lo llama, soy yo y su mamá, no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero tengo que nombrarla para que ustedes conozcan lo absurdo de esta historia, resulta que, para él, su mamá es Shakira”, detalló Santiago en el primer video.