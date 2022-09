Santiago Alarcón afirma ser víctima de acoso por hombre que dice ser su hijo

Santiago Alarcón, recordado por su gran interpretación en “Garzón vive” y “El man es Germán” sorprendió a sus fieles seguidores en las redes sociales al revelar detalles de una delicada situación que está viviendo desde hace varios años, no le prestó la atención debida y ahora parece que se está saliendo de control.

En un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, el talentoso actor afirmó que él está siendo víctima de acoso, violación a su lugar de trabajo y extorsión por parte de un hombre, que lo ha estado buscando desde hace aproximadamente tres años por las redes sociales asegurando que el hombre le ha escrito: “hola papá, es verdad tú me abandonaste, mi mamá adoptiva me lo contó” y él no le prestó atención, así que el hombre comenzó a escribirle a todas las personas que aparecían junto a Santiago en las fotos, pero ninguno le prestó atención.

El joven, al que Santiago Alarcón llama como “el muchacho”, buscó a los medios de comunicación, incluyendo el Canal RCN, para contar su historia, pero al ver que había muchas inconsistencias en su relato, tampoco le hicieron caso y algunos medios le comentaron lo sucedido al actor pidiéndole que tuviera cuidado ya que consideran que el hombre no está bien.

Posteriormente, “el muchacho” decidió interponer una tutela que fue negada, razón por la que siguió enviándole mensajes desde diferentes cuentas en redes, cuentas que Santiago Alarcón bloqueaba y que volvían a aparecer incluso con su apellido y el de su mamá, que según el hombre es Shakira.

Santiago denuncia que el hombre violó su privacidad

El presunto acosador vive en Canadá y viajó a Colombia, le envió un audio al actor diciéndole que lo quería conocer y hace dos semanas llegó hasta el teatro donde él estaba trabajando, razón por la que no salió y pidió que reforzaran la seguridad del teatro, pero este sábado “El muchacho” violó los filtros de seguridad llegó a su camerino y pidió hablar en privado con él. Él, asustado, habló con el hombre y le explicó que era imposible que él fuera su papá y la conversación se subió de tono y Santiago Alarcón fue agresivo con sus palabras, así que los compañeros del artista sacaron al hombre del teatro.

Los detalles de la absurda tutela

Santiago Alarcón detalló que en la tutela “el muchacho" asegura que él lo abandonó en 1992, es decir cuando él tenía unos 12 años de edad y que supuestamente lo entregó en adopción, además le pidió 835 millones de pesos y que supuestamente su mamá biológica es Shakira.

“Resulta que él asegura que su papá biológico, como él lo llama, soy yo y su mamá, no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero tengo que nombrarla para que ustedes conozcan lo absurdo de esta historia, resulta que, para él, su mamá es Shakira”, detalló Santiago.

En su relato, Santiago agregó algunos de los audios que le ha enviado el sujeto, capturas de pantalla de algunos tuits y de la tutela y afirmó que pasó todo esto a las autoridades competentes pues teme por su seguridad y la de su familia.

