Aida Victoria y su ex protagonizaron acalorado video

Desde hace varios meses que la creadora de contenido Aida Victoria Merlano y el cantante Naldy, se vincularon emocionalmente ante la opinión pública, dejando en evidencia románticos detalles y momentos que iban coleccionando, para construir lo que parecía una intensa relación. Sin embargo, en cuestión de semanas, se hizo evidente la distancia entre ellos, al parecer, por una falta por parte del interprete de "Guatape".

Tras varias semanas de distancia, los jóvenes sorprendieron con su cercanía, pero esta vez, aunque con toques de picardía entre ellos, parecía ir mucho más ligada a la amistad. Tanto así, ahora se les ve mucho más que antes, colaborando en sus contenidos.

Así quedó evidenciado en el más reciente Reel de la barranquillera, donde aprovechó una pauta publicitaria, para recrear una situación de expareja, bastante cómica y al final, bastante picante.

+"Aida necesito tu ayuda hay una hembra que me encanta", dijo Naldy. -Uy ya vino este a ofrecer trío, lárguese de mi casa, respondió Aida. +Tan boba, no sea ridícula, escúcheme...es que esa mujer me encanta, es linda, mamacita, pero no la doy para bajarle.

Acto seguido y mientras Aida se muestra molesta y hasta un poco celosa por las descripciones de su ex, este le dice que en la intimidad no se siente muy a gusto, porque la zona íntima de la chica, no tiene un olor muy agradable, "no como pescado seco, resperte, pero sí le huele a raro". Todo, esto se lo contó a la barranquillera, con el fin que le diera un consejo práctico que pudiera llevar a cabo, ya que al parecer su experiencia con ella, si había sido agradable.

Aida aprovechó para dejar claro, que si el olor es muy fuerte puede ser una infección y que sino, puede combatirlo con un jabón y un desodorante íntimo o en el "mejor" de los casos, volver con su ex (osea ella) en vista que si tiene el olor que a el le gusta.

La escena íntima entre Naldy y Aida Victoria

Este reaccionó dejándole claro que hay no quiere volver a meterse y que por ello, prefiere que esta le recomiende el jabón y el desorante íntimo que esta estaba pautando. Desde luego, continuó con una explicación de lo que hacían los productos, pero lo que más llamó la atención, es el final que le dieron al video, ya que cuando supuestamente Aida se aplicó el producto, Naldy no se resistió y terminó en tremenda escena íntima.