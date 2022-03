Residente responde a quienes dicen que tiradera a J Balvin es marketing

El rapero Residente contestó a sus millones de fanáticos si su reciente tiradera al cantante J Balvin es cuestión de marketing para ganar seguidores.

Te puede interesar: Residente contó por qué le volvió a tirar a J Balvin

A través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, donde tiene casi ocho millones de seguidores y aclaró muchas dudas de la canción, el artista confesó que él necesitaba contar algo que está pasando en la industria musical, pues no le interesa la fama.

“A mí me interesa decir algo, yo estoy feliz con lo que he logrado en mi vida, lo que tengo, si me interesara ser famoso mantendría mostrando toda la gente famosa que llega a mi casa o a la visito, estaría con un live todo el día; a mí no me interesa eso, me interesa hacer música, divertirme”, señaló.