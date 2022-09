Roger Federer reveló qué sintió previo a oficializar su retiro del tenis

Aunque muchas veces no lo quisiéramos, la carrera de las leyendas del deporte tiene que llegar en algún momento a su final, muestra de esto, es el reciente anuncio de Roger Federer, en donde reveló que tras participar en su próximo torneo ATP, "La Laver Cup", se retiraría de las competencias oficiales.

El tenista de origen suizo y ganador de 20 Grand Slams, ha decidido a sus 41 años dar un paso al costado como profesional, para dar paso a nuevas generaciones en este deporte de origen inglés, agregando que ya a su edad no tenía las mismas condiciones físicas de hace unos años para competir al máximo nivel.

Como muchos de ustedes saben, en los últimos tres años se me han presentado desafíos en forma de lesiones y cirugías, el tenis me ha tratado con más generosidad que nunca. He soñado y ahora debo reconocer cuándo es el momento de terminar mi carrera competitiva. Esta es una decisión agridulce, porque voy a extrañar todo lo que el tour me ha dado. Dice una parte del mensaje con el que Roger anunció su retiro.