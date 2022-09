Uber fue hackeado ¿Están en riesgo sus datos?

Una de las plataformas de transporte más antiguas y conocidas en el mundo Uber, anunció en la tarde del jueves 15 de septiembre que había sufrido una especie de ataque cibernetico en Estados Unidos, violando sus sistemas informáticos.

La compañía expresó a través de su cuenta oficial de Twitter "Uber Comms" que habían sufrido un ataque y que se econtraban junto a la Policía tratando de investigar el origen del mismo.

Actualmente estamos respondiendo a un incidente de ciberseguridad. Estamos en contacto con la Policía y publicaremos actualizaciones adicionales aquí a medida que estén disponibles.

Aparentemente, según han expresado oficialmente fuentes cercanas a la compañía a medios internacionales el ataque se pudo haber generado con la colaboración de un empleado de la compañía, pues al parecer le dio acceso al hacker para que pudiera ingresar a la red interna, incluido el software de seguridad, según informó el medio estadounidense New York Times, la empresa se dio cuenta de lo que estaba pasando tras evidenciar un mensaje publicado en la intranet de la empresa.

Les informo que soy un hacker y Uber ha sufrido una violación de datos.

¿Qué afectó en temas de seguridad este ataque cibernético?

Al parecer este ciberataque en principio fue considerado como una broma por parte de los empleados que recibieron el mensaje en sus cuentas corporativas, sin embargo, a los pocos instantes fueron notificados del grave ataque que estaban sufriendo en sus plataformas internas y aplicativos.

Al parecer, este ataque ocasiono que algunos sistemas internos fallaran hasta el punto de bloquearlos y hacerlos inaccesibles, como es el caso de Slack, sistema de mensajería de la compañía. Se dice que el ataque llegó a afectar varias bases de datos.

Un ingeniero de seguridad, conocido como Sam Curry, expresó que el ataque tenía comprometido varios de los sistemas internos de la empresa hasta el punto de tener prácticamente el acceso de todo Uber.

Un joven de 18 años se atribuye el ataque cibernético

Según público el medio "The New York Times", un joven de 18 años se comunicó con ellos para afirmarles que él era el autor de la violación a la seguridad de la plataforma de transporte, asegurando que no había significado ningún reto, pues resaltó que sus medidas de seguridad eran bastante "pobre" en temas de ataques cibernéticos.

Asimismo, aseguró que estaría dispuesto a filtrar el código de fuente de la compañía. Por parte, del equipo de seguridad de la empresa investiga los hechos a fondo junto a la Policía pues temen que a futuro otros hackers se animen a atacarlos de nuevo.

Hace unas horas la compañía volvió a pronunciarse sobre el tema a través de Twitter, anunciando que su investigación seguía en curso.