Karin Jiménez estalló tras la no convocatoria de Santiago Arias a la Selección

En la tarde del jueves 15 de septiembre, el nuevo técnico de la Selección Colombia Néstor Lorenzo dio a conocer la lista oficial de convocados para los próximos partidos amistosos del combinado nacional, los cuales se llevarán a cabo el próximo 24 de septiembre cuando la tricolor se enfrente a la Selección de Guatemala a las 6:30 p.m. y el 27 de septiembre contra la Selección de México a las 9:00 p.m.

Dentro de los convocados se destacan los nombres de David Ospina; Dávinson Sánchez; James Rodríguez; Juan Guillermo Cuadrado y Luis Díaz. Aunque la lista generó múltiples opiniones en redes a favor y en contra de los nombres llamados por Néstor, hubo una persona en especial que mostró su gran molestia y decepción al no ver el nombre de su esposo en la lista.

Hablamos de la modelo Karin Jiménez, esposa del reconocido lateral derecho Santiago Arias quien hasta 2020, era el titular indiscutible en esa posición en la cancha. Sin embargo, tras una fuerte lesión en octubre de 2020 en un partido contra Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, el futbolista no ha vuelto a ser tenido en cuenta para representar a la tricolor.

Karin Jiménez pide el regreso de Santiago Arias a la Selección Colombia

Karin no dudo en expresar su molestia e indignación al ver que el nombre de Santiago no estaba en la lista de convocados por el profe Néstor, pues al ver esto, decidió expresar su sentir como hincha de la tricolor al ver que al recordado lateral derecho no le han vuelto a dar una oportunidad de demostrar que ya se recuperó.

Yo sí guardaba la esperanza que la Selección por la que Santi se la ha jugado toda, lo llamara, pienso que se lo merece, pienso que se lo deben, oye que se lesionó dándolo todo en campo con la camiseta de tu país y ahora qué, no hay memoria, ha terminado jugando la temporada anterior en el equipo que estaba, ha metido gol después de su lesión, ha demostrado que ya es hora que tengan memoria #ARIASVUELVEALASELECCION

Una Selección sin memoria hacía su esposo

Asimismo, expresó que los dirigentes de la Selección se han olvidado de todas las noches de gloria de Santiago vistiendo los colores de la tricolor, resaltando los logros que ha tenido el jugador en el último tiempo y expresando que ya era hora de que le dieran la oportunidad de borrar ese feo recuerdo de su lesión.

Digo Arias, porque estoy hablando como una espectadora más, porque se la debemos al Santi que nos ha hecho vibrar con nuestra Selección Colombia. Ya es hora, lo queremos volver a ver, que la imagen de su lesión con la selección se borre con una asistencia o con sus buenas barredoras por defender nuestro marcador o incluso marcando un gol, se vale soñar.

