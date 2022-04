Revelan que pleito en el que La Jesuu fue golpeada por su novio sería un show

Hace pocas horas la influenciadora Valentina Ruiz, más conocida como La Jesuu publicó un video en su cuenta oficial de Instagram en el que se mostraba agitada y un poco preocupada debido a que supuestamente su expareja, Breiner, la había maltratado, en el video se ve a la creadora de contenido corriendo y mostrando una camisa rota, afirmando que supuestamente Breiner la había roto cuando la golpeó, además que le dañó el celular y que supuestamente la había robado, sin dar más detalles, La Jesuu borró los videos de sus redes sociales.

Te puede interesar: La Jesuu habría sufrido maltrato por parte de su novio

Sin embargo, como en todas las historias ahora se conoció la otra versión y es que la prima de La Jesuu publicó unas historias en las que afirma que las cosas no son como su prima las contó y que al parecer todo se trataría de un show pues al parecer la disputa la inició ella y no Breiner además supuestamente él no la habría robado como ella afirmó.

Una otra versión

En el video la mujer le reclama los reclamándole a su prima por la porque supuestamente la que habría iniciado el pleito habría sido La Jesuu al buscar al ex novio y supuestamente dañarle una motocicleta, además le reclamó por supuestamente no valorarse ya que supuestamente la relación con Breiner había terminado y ella decidió volver con él y ahora le está realizando un show a su exnovio.

“Qué necesidad tenía de ir a dañar le la moto a Breiner, qué necesidad tenías que hacerle show, prima hágase valer, hágase valorar, usted que dijo que con él no iba a volver nunca más, usted que dijo que con él nada que ver y estabas calladita comiéndote lo tuyo (…) prima no haga esos shows que, como mujeres, eso se le ve feo”, dice la mujer en el viseo.

La razón de la pelea

Además, en una conversación publicada en una cuenta de famosos una internauta cuenta lo que supuestamente pasó ese día; según el texto, La Jesuu llegó a la casa de Breiner y que supuestamente ella le revisó el celular y vio que él estaba hablando con otra mujer y que supuestamente en ese momento la creadora de contenido llamó a la mujer por videollamada y la otra chica se reía de lo que de los reclamos de la influenciadora.

El relato afirma que cuando Breiner descubrió lo que estaba haciendo La Jesuu, ella respondió diciéndole varias groserías y que fue supuestamente ella la que golpeó y cacheteó a Breiner, razón por la que él respondió golpeándola y en medio de forcejeo, él le dañó el celular y que desde ahí fue cuando La Jesuu comenzó a grabar le video que publicó en sus historias y que luego borró.

No dejes de leer: La Jesuu: conoce todo sobre esta creadora de contenido